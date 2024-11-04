Более 3 тысяч иностранцев, участвовавших в СВО, получили гражданство РФ

В этом году российское гражданство получили 3344 иностранных гражданина, принимавших участие в спецоперации. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иностранцы получили российские паспорта в соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина, отметила она.

Также сотрудники правоохранительных органов удалось урегулировать правовой вопрос гражданина из ближнего зарубежья. Он обратился с заявлением на получение гражданство РФ и установление запрета на применение мер принуждения.

За то, что иностранец воевал в рядах ВС РФ, в родной стране его могли привлечь к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось о том, что британскому журналисту, освещающему события в Донбассе, дали временное убежище в России.