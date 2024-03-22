Посол Ноздрев пообещал Японии тяжелые последствия в случае передачи систем Patriot Украине

Японское правительство планирует отдать зенитные комплексы Patriot Соединенным Штатам. Те уже самостоятельно отправят их в распоряжение ВСУ. В таком случае РФ будет вынуждена ответить Японии не менее недружественными поступками. Так считает российский посол в Токио Николай Ноздрев. Его слова привели РИА Новости .

Он заявил, что правительство Кисиды взяло курс на ремилитаризацию страны, в обществе стали поддерживать реваншистские настроения. Власти постарались максимально облегчить экспорт вооружений и сотрудничество с Западом, и уж тем более с США, в военной сфере. Япония очень быстро приняла решение отдать американцам ЗРК Patriot, и те со временем обязательно всплывут на украинской территории.

«Если это случится, наступят самые тяжелые последствия для двусторонних отношений, включая наши ответные шаги», - указал он.

Ноздрев не стал конкретизировать и приводить примеры ответных шагов. По его словам, они прорабатываются в данный момент.

Ранее представитель японского правительства отказался комментировать выборы в России. Он отказался признавать проведение голосования в новых регионах РФ и назвал неприемлемым проведение выборов в тех областях, которые ранее находились под украинским контролем.