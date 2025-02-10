Посол России в Молдавии Олег Озеров высказал категорическую позицию России по поводу расширения НАТО на Восток, заявив, что этот процесс является неприемлемым для РФ, передает РИА Новости.

Озеров также призвал власти Кишинева обратить внимание на взгляды Москвы и понять их.

«Как мне представляется, очень важно, чтобы руководство Республики Молдова прислушалось к тому, что говорит наш президент», — сказал Озеров.

Посол РФ также подчеркнул, что слова Владимира Путина не являются пустыми. Позиция Кремля в этом вопросе остается непоколебимой.

29 января Молдавия утвердила программу индивидуального партнерства с НАТО, рассчитанную на 2025-2028 годы. Это соглашение предполагает углубление военного сотрудничества и усиленное участие страны в совместных с альянсом учениях и тренировках.

Молдавия официально придерживается нейтрального статуса согласно своей конституции. Однако с 1994 года Кишинев сотрудничает с Североатлантическим альянсом в рамках индивидуального партнерства.

С приходом к власти партии «Действие и солидарность» и президента Майи Санду наблюдается активизация взаимодействия с военными структурами Запада. В последнее время участились совместные учения с вооруженными силами США, Великобритании, Германии и Румынии.

Президент Молдавии Санду открыто поддерживает направление страны к сближению с НАТО, подчеркивая, необходимость этого для укрепления обороноспособности республики.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел (МИД) России вызвал посла Молдавии из-за публикации конфиденциальной ноты.