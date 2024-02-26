Посол РФ в Дании назвал решение страны остановить расследование диверсий на «Северных потоках» ожидаемым

Посол РФ в Дании Владимир Барбин прокомментировал решение страны завершить расследования взрывов на «Северных потоках». В интервью РИА Новости он назвал его «ожидаемым».

«Решение об окончании расследования было ожидаемым, как и объявление о его безрезультативности», — сказал Барбин.

В понедельник, 26 февраля, полиция Дания официально сообщила о прекращении расследования взрывов на трубопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2». В заявлении отмечалось, что датские специалисты не нашли достаточных оснований для возбуждения уголовного дела. Несмотря на это, отмечалось, что расследование позволило сделать вывод о том, что диверсия на «Северных потоках» была устроена намеренно.

В начале февраля прокуратора Швеции также объявила о прекращении расследования взрывов на трубопроводах. В сообщении ведомства говорилось, что к этому делу неприменима шведская юрисдикция.

Диверсии на «Северном потоке-1» и «Северном потоке-2» произошли 26 сентября 2022 года. В момент взрывов подача газа из России в Европу не осуществлялась. О своем собственном расследовании объявили Германия, Дания и Швеция.

«Северные потоки» представляют собой часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Объект начали строить в 2010-м году. Полностью газопровод был введен в эксплуатацию с 2012 году. «Северный поток-2» до диверсий так и не был введен в эксплуатацию.

Как ранее отмечал американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, ссылаясь на свои источники, за организацией диверсий на трубопроводах стоят спецслужбы США. В частности, сообщал Херш, задание подорвать «Северные потоки» ЦРУ дала администрация президента Джозефа Байдена.

Ранее решение о закрытии расследования взрывов на трубопроводах прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.