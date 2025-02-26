В Дании царит настоящая антироссийская истерия, в ней постоянно говорят об угрозе со стороны РФ. Об этом сообщил Владимир Барбин, посол России в Копенгагене. Его точку зрения опубликовал датский портал Altinget.

По утверждению дипломата, в Дании непрерывно звучат речи, что Россия нападет на эту страну через три или пять лет. Об этом говорит как пресса, так и политики. Никто из них не приводит никаких доказательств агрессивности намерений РФ. По его мнению, градус антироссийской истерии среди датчан стал зашкаливать.

«Правда в другом. Не Россия угрожает Дании, а Дания вместе с другими странами Запада призывает к нанесению России военного и стратегического поражения и отмене «красных линий» для применения западного оружия», — указал Барбин.

Он добавил, что датские власти щедро снабжают ВСУ оружием, которым затем убивают российских граждан, в том числе и мирное население. Параллельно этому датские граждане отправляются в качестве наемников в зону конфликта, и Копенгаген никак не препятствует этому.

Ранее украинский министр обороны Умеров заявил, что Дания передала ВСУ большую часть обещанных Украине в качестве военной помощи истребителей F-16. Все остальные, по его словам, поступят в ближайшее время.