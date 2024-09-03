По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, украинская делегация в ходе своего пребывания в Вашингтоне в конце прошедшего месяца, выклянчивала ракеты, боеприпасы и деньги. Об этом сообщили Argumenti.ru.

Он уточнил, что власти киевского режима приезжали за «подачками», пытались настроить на ужесточение политики в отношении Москвы и нашли у Вашингтона полную поддержку.

Ранее он заявил, что Украина будет пытаться расширить масштабы действий на территории России.