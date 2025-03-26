Посол РФ в Вашингтоне прибудет в США 26 марта

ТАСС со ссылкой на информированный источник сообщил , что новый российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев планирует прибыть в Соединенные Штаты 26 марта.

Назначение Дарчиева, ранее руководившего департаментом Северной Атлантики в Министерстве иностранных дел РФ, на должность посла было оформлено указом президента Владимира Путина в начале текущего месяца.

Соглашение об ускорении процесса назначения послов обеих стран было достигнуто в ходе переговоров между Москвой и Вашингтоном, состоявшихся 18 февраля в Эр-Рияде.

Последующие переговоры 27 февраля в Стамбуле привели к тому, что Вашингтон направил Москве официальное уведомление (агреман), одобряющее кандидатуру Дарчиева.

Данное событие стало результатом возобновления диалога между Россией и США, направленного на нормализацию отношений и в первую очередь на восстановление эффективной работы дипломатических представительств, как подчеркивали в Москве. Предыдущий посол РФ в США Анатолий Антонов завершил свою работу в октябре 2024 года.

Ранее Трамп выразил убежденность в том, что и Москва, и Киев стремятся к прекращению конфликта на территории Украины.