Трамп заявил, что Москва и Киев хотят достичь мира

В среду, 26 марта, выступая на телеканале Newsmax, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил убежденность в том, что и Россия, и Украина стремятся к прекращению конфликта на территории Украины.

По словам республиканца, Вашингтон, выступая, по сути, посредником между противоборствующими сторонами, пытается выстроить четкую дорожную карту для достижения мира на долгие годы.

«Я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось. И я думаю, что (Владимир. — Прим. ред.) Зеленский хотел бы, чтобы это закончилось», — заявил Трамп телеканалу Newsmax.

Во вторник, 25 марта, по результатам встречи представителей США и Украины в Эр-Рияде, Белый дом опубликовал заявление. В нем говорится, что, по мнению США, прекращение огня со стороны России и Украины — это необходимое условие для достижения прочного мира.

Ранее Дональд Трамп поделился с представителями СМИ своими впечатлениями от встреч с делегациями Украины и России, которые состоялись в Эр-Рияде.