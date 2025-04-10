Посол РФ в Вашингтоне рассказал о переговорах с США в Стамбуле

Переговоры между Россией и Соединенными Штатами в Стамбуле проводились в позитивной атмосфере. Такое заявление сделал посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, который руководил российской делегацией. Его слова привело РИА Новости.

По утверждению дипломата, общение в Стамбуле позволило заметно продвинуться вперед в тех задачах, которые были поставлены перед участниками переговоров главами двух государств.

«Очередной раунд двусторонних экспертных консультаций по нормализации работы диппредставительств России и США прошел в позитивной атмосфере», — указал он.

Ранее сообщалось, что российская и американская стороны в Стамбуле согласовали новую встречу, посвященную решению технических вопросов по налаживанию дальнейших дипломатических отношений. Они договорились встретиться в ближайшее время, чтобы решить проблему банковского обслуживания посольств.