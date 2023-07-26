Посол РФ в Вашингтоне: США спонсируют террористические планы Украины

Анатолий Антонов, комментируя решение накануне США о направлении киевскому режиму очередной партии военной помощи на 400 млн долларов, резко осудил за это Белый дом, заявив, что тот скрывает истинные цели своей внешней политики, манипулируя общественным мнением.

Российский дипломат указал, что действия нынешней американской администрации, продолжающей каждодневную накачку ВСУ оружием, за гранью здравого морального облика.

По словам Антонова, США всеми силами стремятся выставить себя на миру в роли бескорыстного благодетеля Украины. Но этому уже давно никто не верит, подчеркнул посол.

«Лицемерно разглагольствуют о "помощи" республике.Единственное, чего добиваются Соединенные Штаты, — еще большего количества человеческих страданий и смертей. Можно быть уверенными: снаряды и ракеты, оплаченные миллиардами долларов из карманов американских налогоплательщиков, обернутся руинами городов и полями, усеянными неразорвавшимися боеприпасами, искалеченными жизнями», - цитирует Антонова ТАСС.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Макговерн напомнил, что ВСУ нечем укрыться от российских «Кинжалов».