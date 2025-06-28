Российский посол в Молдавии Олег Озеров выразил надежду на пересмотр решения о закрытии Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе, подчеркнув важность сохранения культурного обмена между двумя странами.

Сергей Продан, молдавский министр культуры и кинорежиссер, получивший образование в России, ранее обвинил РЦНК в том, что он является инструментом «гибридной войны». Продан утверждает, что центр препятствует стремлению страны к евроинтеграции, особенно после прихода к власти президента Майи Санду, ориентированной на Европу.

По мнению посла, закрытие РЦНК идет вразрез с заявлениями о поддержке русской культуры. Если культурное наследие России действительно имеет ценность, то логичнее было бы оказывать содействие деятельности центра. Озеров заявил об этом в интервью телеканалу Canal 5.

Посол подчеркнул, что центр занимается важной деятельностью, включая культурные обмены, поддержку студенчества, организацию концертов, выставок и презентаций. Он уверен, что деятельность РЦНК способствует укреплению связей между народами, а не представляет какой-либо угрозы.

13 февраля МИД Молдавии объявил об одностороннем расторжении соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, что означает прекращение работы Российского центра культуры и науки в Кишиневе.

Ранее сообщалось, что в Москве пресекли шпионаж двух агентов разведки Молдавии.