Посол России в Швейцарии рассказал о попытках властей помешать праздновать День Победы

Власти швейцарского кантона Базель пытаются препятствовать гражданам РФ провести памятные мероприятия, посвященные Дню Победы. Об этом сообщил Сергей Гармонин, посол России в Швейцарии. Его слова привело РИА Новости.

По словам дипломата, российское представительство пытается согласовать с руководством Базеля проведение мемориальной церемонии, которая по традиции проходит 9 мая у памятника советским военнопленным на кладбище Хернли.

«Кантональные власти по-прежнему пытаются чинить нам препятствия при проведении мероприятия, стремясь максимально ограничить участие в нем наших соотечественников и неравнодушных граждан Швейцарии», — указал посол.

Гармонин добавил, что считает все ограничения искусственными и надуманными. Он напомнил, что такая церемония всегда проходила без эксцессов и ЧП.

Ранее сообщалось, что власти Швейцарии добавили в санкционный список восемь российских СМИ. Эти издания были сначала включены в список рестрикций Евросоюза, вслед за этим и швейцарское руководство решило наложить на них ограничения.