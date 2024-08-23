Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что не контактировал с США по поводу ситуации в Курской области, сообщило РИА Новости.

Антонов, отвечая на вопросы журналистов о дискуссии в США по поводу ситуации в Курской области, заявил, что никаких контактов с американцами по этому вопросу у него не было.

Дипломат добавил, что текущую ситуацию необходимо просто прекратить, а обсуждать здесь нечего.

Посол подчеркнул, что США могут «одним щелчком пальцев» повлиять на преступные действия Украины, однако бездействуют, потому что хотят, чтобы это продолжалось.

Нападение Украины на Курскую область началось 6 августа в 5:30 утра. С того времени российскими войсками уже было уничтожено 4,7 тыс. украинских боевиков и 68 танков.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по бункеру в Сумах, где проводил совещание Зеленский.