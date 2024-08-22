ВС РФ нанесли удар по бункеру в Сумах, где проводил совещание Зеленский

Российские военные телеграм-каналы сообщают о том, что по бункеру, расположенному в Сумах, ВС РФ был нанесен ракетный удар. Такую информацию публикует , в частности, «Военное дело» в четверг, 22 августа.

Бункер расположен на территории Сумыхимпром в Сумах, а в четверг там проходило совещание Владимира Зеленского с Сергеем Сырским, главкомом ВСУ. Удар, уточняется по не подтвержденным данным, был нанесен совсем недавно.

На данный момент никаких официальных заявлений не звучало, нет информации и о жертвах с разрушениями. Другие подробности уточняются.

Напомним, ранее сообщалось о пропаже сразу 15 человек в керченском порту «Кавказ». Это случилось из-за атаки украинских военных в четверг, 22 августа.