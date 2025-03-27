Посол России в США Дарчиев: в отношениях РФ и США открылось «окно возможностей»

Посол России в США Александр Дарчиев сообщил, что в отношениях Москвы и Вашингтона, совсем недавно находившихся на грани разрыва, открылось «окно возможностей». Его слова передает РИА Новости.

Для улучшения двухсторонних отношений, считает он, нужно расчистить «токсичное наследие», в том числе «санкционные завалы», а это требует больших усилий, отметил Александр Дарчиев.

Самолет с новым российским послом в США Александром Дарчиевым приземлился в аэропорту Вашингтона в 2:14 по времени столицы США (3:14 по московскому времени).

Напомним, 6 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Дарчиева послом России в США и постоянным наблюдателем при Организации американских государств в Вашингтоне.

Ранее сообщалось о том, что США выразили готовность вернуть Россию в международную банковскую систему SWIFT.