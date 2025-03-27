США выразили готовность вернуть Россию в международную банковскую систему SWIFT

США готовы вернуть РФ в международную банковскую систему SWIFT в связи с урегулированием украинского конфликта. Об этом в эфире телеканала Fox News сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент.

По его словам, Вашингтон может смягчить или ужесточить санкции против России. Решение будет зависеть от хода переговоров между странами.

До этого глава ВТБ Андрей Костин заявил, что SWIFT уже никому не нужен, так как у России и других стран есть современные системы расчетов, которые необходимо развивать.

Раньше SWIFT была основной системой обработки платежей в мире. В настоящее время российские банки и компании пользуются Системой передачи финансовых сообщений.

Ранее в США заявили о начавшемся процессе переосмысления санкций.