Российские солдаты взяли в плен 18 украинских военных в населенном пункте Спальное в Курской области, сообщило РИА Новости.

Морпехи из 810-й бригады Вооруженных сил России взяли в плен 18 штурмовиков из 22-й отдельной механизированной бригады ВС Украины.

Пехотинцы Черноморского флота также взяли в плен 19 украинских бойцов из той же 22-й механизированной бригады в районе Ольговки.

Согласно данным Минобороны на 20 августа, в Курской области уничтожено более 4130 украинских военных и 58 вражеских танков.

Ранее сообщалось, что МВД Польши отказалось разрешить ВСУ совершать атаки по территории РФ.