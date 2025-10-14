Конгрессвумен от Республиканской партии США Анна Паулина Луна поделилась информацией в соцсети X, сообщив о намерении российской стороны предоставить данные по делу об убийстве 35-го президента Соединенных Штатов Джона Кеннеди.

Конгресс США, по её словам, предпринимал попытки получить доступ к информации об убийстве Кеннеди ещё в 1990-х годах.

«Мой офис только что получил сообщение от российского посольства, что посол России в Соединенных Штатах лично передаст мне в офис сведения от правительства Российской Федерации, касающиеся убийства Джона Кеннеди. Это документ объемом 350 страниц», — утверждает Луна.

Джон Ф. Кеннеди был убит в Далласе, штат Техас, 22 ноября 1963 года. Его президентский срок составил менее трёх лет. Следствие установило, что преступление совершил Ли Харви Освальд, который действовал в одиночку. Освальда застрелили спустя два дня после ареста. В период с 1959 по 1960 годы Освальд жил в Советском Союзе. Он работал токарем на заводе в Минске и даже женился на русской женщине, которая впоследствии уехала вместе с ним в Соединённые Штаты.

Напомним, в марте текущего года Соединённые Штаты обнародовали рассекреченные документы, касающиеся убийства Джона Ф. Кеннеди и его брата Роберта.