Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Москва не приемлет планы Лондона по созданию британских военных баз на территории Украины. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

Келин подчеркнул, что появление британских военных может означать развертывание натовской инфраструктуры на Украине, что становится серьезной угрозой для безопасности РФ.

«Придется создавать базы там, об этом Лондон давно мечтает, о создании двух баз морских, притом одна — на Азовском море, другая — на Черном море», — отметил Келин.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что развертывание сил НАТО у границ России является неприятным сигналом для Москвы.

В своих публичных заявлениях российский лидер выражал обеспокоенность тем, что расширение военного присутствия Североатлантического альянса в Восточной Европе угрожает национальной безопасности страны. Путин настоятельно призвал западные страны учесть эти опасения и прекратить дальнейшие шаги, которые могут усугубить напряженность в отношениях между Россией и НАТО.

Ранее Daily Mail сообщило, что США запретили Великобритании делиться с Украиной разведданными из Вашингтона.