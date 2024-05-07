Посол США Трейси уехала из России

Посол США Линн Трейси уехала из России на определенное время. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире Первого канала.

Он отметил, что российское дипломатическое ведомство в известность поставили американские коллеги до того, как решился вопрос о приглашении иностранных послов на инаугурации президента РФ Владимира Путина.

В пресс-службе МИД США в комментарии РБК сообщили, что Трейси покинула Россию по личным обстоятельствам. Там отметили, что дипломат вернется в Москву после завершения своих дел.

Трейси стала послом США в России в январе 2023-го года. Ранее она выполняла аналогичные полномочия в Армении с 2019 по 2022 годы.

Инаугурация Владимира Путина состоялась 7 мая. Церемония прошла в стенах Кремля.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на отказ представителей Великобритании присутствовать на торжественной церемонии в Москве.