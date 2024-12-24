Посол Судана Сиррадж опроверг слухи об отказе от договора по базе ВМФ России в Красном море

Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж опроверг слухи о том, что Хартум отказался от договора о создании российской военно-морской базы на Красном море, сообщило РИА Новости.

По его словам, нынешние отношения Судана и России находятся на высшем уровне, и обе стороны нацелены на их дальнейшее укрепление и развитие во всех направлениях.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на информацию от суданских разведчиков и западных официальных лиц, утверждало, что Хартум якобы решил отказаться от соглашения с Москвой из-за опасений возможных санкций со стороны США и других западных стран.

Позже Bloomberg убрало статью со своего сайта, однако ссылки на нее остались в материалах российских СМИ-иноагентов и зарубежной прессы.

Информация о намерении создать военно-морской пункт России в Судане была обнародована в ноябре 2020 года. Проект строительства базы был предложен Министерством обороны РФ и согласован с российским Министерством иностранных дел, Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом.

Ранее сообщалось, что на западе Судана сбили Ил-76, где могли находиться граждане России.