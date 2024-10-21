В Судане сбили самолет, на борту которого могли быть россияне

Силы быстрого реагирования (СБР) Судана проинформировали про сбитый Ил-76, на борту которого могли находиться россияне. Об этом сообщает посольство РФ в Хартуме.

Суданская сторона заявила, что воздушное судно Ил-76 подбили и оно потерпело крушение в трудном с военной точки зрения районе. Однако на месте падения нашли документы с данными российских сотрудников экипажа. Там указаны ФИО, должность и компания — Airline Transport Incorparation FZC (ОАЭ).

«Ситуация осложняется тем, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре», — подчеркнули в российском посольстве

Информацию подтвердили масс-мадиа Судана. Sudanwarmonitor публиковал видео с огненным крушением самолета, там же сообщили, что в Северном Дарфуре сбили самолет с помощью управляемой ракеты. Однако там не уточнялось, что это Ил-76.

Telegram-канал Baza сообщал, что на борту Ил-76 могли погибнуть главный инженер компании Виктор Гранов и его коллега Антон Селиванов. Однако авиаведомства РФ не подтверждали эту информацию.

Ранее сообщалось, что украинские власти отправили военный контингент в Судан, несмотря на проблемы с живой силой на СВО.