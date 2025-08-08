Правительство Украины не пойдет на то, чтобы сделать какие-то территориальные уступки России. Такое заявление сделал украинский посол в Берлине Алексей Макеев. Его слова привела газета Bild.

По мнению дипломата, если Киев пойдет на территориальные уступки, то это бы показало победу «права сильного» и создало бы нежелательный прецедент. В то же время в Европе должны царить международные законы, иначе ни одна европейская страна не сможет чувствовать себя в безопасности. По утверждению Макеева, России самой предстоит пойти на уступки во время переговоров.

Ранее сообщалось, что на Украине собрались ликвидировать копейку, которую считают объединяющим с Россией фактором. Нацбанк планирует выпускать новую разменную монету под названием шаг. Копейки будут выводить из обращения постепенно, по мере выпуска шагов. Это начнут делать после соответствующего решения Верховной рады.