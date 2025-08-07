В Нацбанке Украины пожаловались на копейку, которая объединяет Москву и Киев

Копейка является объединяющим фактором между Россией и Украиной, поэтому от нее стоит избавиться. Так считает Андрей Пышный, руководитель украинского Национального банка. Его точку зрения привело агентство РБК-Украина.

Чиновник утверждает, что копейка как монета есть только в России, Приднестровье и на Украине. Нигде больше нет такого разменного средства.

«Копейка - это кусок Москвы, который у нас остается в кармане, на наших ценниках, а главное - в голове. Объединяет нас с ней», — указал он.

Пышный добавил, что Рада так и не приняла закон о переходе с копеек на другое разменное средство, которое будет называться шаг. По этой причине Нацбанку приходится до сих пор чеканить копейки, и мгновенно отказаться от них не получится. Их будут выводить из обращения постепенно, по мере выпуска шагов.

