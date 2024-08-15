Посол Украины Залужный опроверг слухи о его причастности к подрыву «Северных потоков»

Украинский посол в Великобритании Валерий Залужный опроверг слухи о том, что он инициировал подрыв российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток—2». Он назвал сообщения СМИ на эту тему провокацией. Об этом в четверг, 15 августа, сообщил The Wall Street Journal.

«Генерал Залужный заявил в текстовой переписке, что ему ничего не известно о какой-либо подобной операции и что любые предположения об обратном являются простой провокацией», — заявили сотрудники издания.

Валерий Залужный подчеркнул, что ВСУ даже не осуществляют такие приказы, они не причастны к зарубежным миссиям. Поэтому он сам не может иметь отношения к подрыву.

Ранее журналисты WSJ опубликовали расследование, обличающее бывшего главу ВСУ. По мнению издания, именно Залужный виновен в диверсии на «Северных потоках», якобы он ослушался Зеленского и отдал приказ о подрыве газопроводов.

Накануне стало известно, что Зеленский был заранее предупрежден об атаке на российские газопроводы и даже одобрил эти действия. После того, как о диверсии узнали в США, президент Украины изменил свое мнение и отменил операцию.