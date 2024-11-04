Однако. отметил он, саммит БРИКС, проходивший в Казани, доказал, что эти попытки обречены на провал, так как другие страны иначе относятся к РФ.

Келин напомнил, что международное сообщество – это не только западные страны. В саммите принимали участие лидеры 38 крупных государств, в том числе и европейские. Многие страны не разделяют позицию Лондона.

Добиться изоляции РФ при такой мировой поддержке практически невозможно, заключил Келин.

Ранее сообщалось о том, что британского посла в Сербии уличили в искажении «исторической правды».