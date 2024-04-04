Посол Российской Федерации в Парагвае Александр Писарев выразил свое мнение относительно агрессивной сути НАТО в статье для крупной парагвайской газеты ABC Color.

В своем тексте, озаглавленном «Семьдесят пять лет НАТО: история экспансии, агрессии и разрушения стратегической стабильности», Писарев оценил деятельность альянса как историю экспансии, агрессии и нарушения стратегической стабильности.

Писарев выделяет, что НАТО, начиная свою историю, зарождался как конфронтационный блок, что в значительной степени определило его дальнейшую деятельность. Он также обращает внимание на тот факт, что последовательные волны расширений альянса лишь усиливают напряженность в мировой политике, приближая общество к возможному прямому столкновению и разрастанию конфликтов на мировой арене.

В статье подчеркивается критическое отношение к действиям альянса и его роль в мировой политике, что вызывает важные дискуссии о будущем международных отношений и безопасности.

Ранее мы писали о том, что блок НАТО создал совместную миссию на Украине.