Посол Викторов: больница «Аль-Ахли» в Газе уже подвергалась ракетным атакам

Посол России в Израиле Анатолий Викторов заявил, что больница «Аль-Ахли» в секторе Газа ранее уже подвергалась ракетным атакам. Тогда, по его словам, разрушения не были такими масштабными. Об этом Викторов заявил в интервью «Россия 24».

«Я бы хотел отметить в связи с этим, что, по нашей информации, это не первое попадание именно в этот госпиталь, несколько дней назад также имело место попадание в эту больницу, но там были не такие чудовищные разрушения, как в этот раз», – сказал Викторов.

Удар по медицинскому учреждению в Газе произошел вечером 17 октября. В результате атаки погибли более 800 мирных граждан, в числе которых женщины и дети. Палестинская сторона сразу же обвинила в инциденте Израиль. Президент Палестины Махмуд Аббас объявил трехдневный траур по погибшим. Также в ряде арабских стран был объявлен траурный день.

Израиль, в свою очередь, все обвинения отвергает. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ракета в больницу попала в результате отклонения от цели. Ее, по данным израильских военных, выпустила группировка «Исламский джихад*».

Во многих арабских странах начались акции в поддержку Палестины. В европейских странах начали фиксировать случаи уничтожения национальных символов Израиля, а также нападения на здания еврейских общин.

Противостояние между ЦАХАЛ и палестинской радикальной группировкой ХАМАС продолжается больше недели. Обострение конфликта началось 7 октября после того, как боевики движения выпустили по израильским городам порядка 5 тысяч ракет.

ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».

*запрещенная в России террористическая организация