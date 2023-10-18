В здание еврейской общины в Берлине бросили коктейли Молотова

Неизвестные напали на здание еврейской общины в Берлине. Об этом организация Kahal Adass Jisroel сообщила в соцсетях.

Инцидент произошел ночью, 18 октября. Неизвестные бросили коктейли Молотова в здание общины.

«Неизвестные бросили со стороны улицы два коктейля Молотова в сторону здания нашей общины на Брунненштрассе в районе Берлин-Митте», – говорится в сообщении общины.

Как сообщило издание Bild, никто не пострадал в результате нападения. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Вечером 17 октября в секторе Газа была разбомблена больница, в результате чего погибли более 800 человек. Точно неизвестно, откуда был нанесен удар по медучреждению. Представители Палестины и арабских движений сообщили, что виновником трагедии является Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Израильские военные обвинения отвергают и признают виновными группировку «Исламский джихад».

Из-за этого в разных странах начались акции протеста, в которых протестующие выступали в поддержку палестинского государства и призывали Израиль к прекращению конфликта. Накануне в Израиль прибыли президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц.

ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».