Посольство Германии принесло извинения за публикацию с искаженным флагом СССР

Посольство ФРГ в России принесло извинения за публикацию, содержащую искаженную карту послевоенных зон Германии с неправильным изображением советского флага. Об этом сообщило издание «Лента.ру», в распоряжении которого есть заявление дипломатического представительства.

Накануне посольство ФРГ в Москве в своем телеграм-канале «поиздевалось» над флагом СССР. Во-первых, детали на нем были изображены неправильно, во-вторых — флаг был окрашен в цвета, напоминающие цвета флага нацистской Германии. В то же время флаги Франции, США и Великобритании на карте были показаны корректно.

«Во вчерашней публикации посольства о разделении Германии на четыре оккупационные зоны в 1945 году была опубликована карта тех времен с неверными данными. <…> Мы приносим свои извинения», — говорится в заявлении.

Также в дипведомстве отметили, что не хотели задевать чувства подписчиков телеграм-канала. После обнаружения ошибки, подчеркнули в посольстве, изображение карты с некорректным флагом было сразу же заменено.

Официальных извинений от посольства Германии после этого инцидента потребовало Министерство иностранных дел (МИД) РФ.

Ранее Министерство иностранных дел (МИД) ФРГ обвинило Китай в применении лазера для атаки на немецкий самолет в Красном море.