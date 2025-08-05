Уитакер раскрыл «очевидный шаг» США для остановки конфликта на Украине

Следующим шагом Вашингтона для давления на Россию станут вторичные санкции против стран, продолжающих покупать российскую нефть. Таким мнением в интервью Bloomberg поделился представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.

Среди основных мишеней — Китай, Индия и Бразилия, которые, по его мнению, «финансируют войну» на Украине.

Накануне президент США Дональд Трамп ужесточил позицию в отношении Индии, пригрозив ввести 25% пошлины на индийские товары в случае продолжения закупок российской нефти. Нью-Дели назвал эти претензии необоснованными, ссылаясь на перенаправление традиционных поставщиков в Европу.

Одновременно Трамп выдвинул ультиматум Москве, сократив срок для мирного урегулирования до 10 дней. В случае отсутствия прогресса он пообещал ввести 100% пошлины не только против России, но и против ее торговых партнеров.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин назвал бессмысленным появление подлодок США у берегов России.