Посольство РФ направило ноту в МИД Турции из-за отказов Turkish Airlines россиянам

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что посольство направило ноту в МИД Турции в связи с ситуацией, связанной с отказами российским гражданам в перелетах со стороны компании Turkish Airlines.

Об этом она сообщила на брифинге, 25 апреля. Ее слова приводят РИА Новости. По информации генконсульства России в Стамбуле, отказы турецкой авиакомпании в посадке на рейсы из столицы республики в страны Латинской Америки связаны с правилами этих государств на въезд на их территорию. В связи с этим Turkish Airlines безоговорочно выполняет предписания.

«Вопрос акцентированно ставится перед турецкой стороной, в том числе, в ходе состоявшегося 19 апреля заседания российско-турецкой подгруппы по безопасности и защите прав туристов», — сказала Захарова.

Она отметила, что нота, отправленная посольством РФ, внимательно изучается турецкой стороной.

Трудности с авиаперелетами, которые совершает Turkish Airlines, у граждан России возникли в конце февраля 2024-го года. Пассажиры отмечали, что их не допускали к рейсам по нескольким причинам. Среди них — отсутствие багажа или «чистые» паспорта (то есть без печатей). В отдельных случаях причину отказа не уточняли.

Ранее о том, что Москва и Анкара совместно занимаются решением вопроса с ограничениями со стороны Turkish Airlines, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, дружественные отношения, сложившиеся между двумя странами, позволяют рассчитывать на положительный исход в решении этой проблемы.

Ранее мы сообщали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил визит президента РФ Владимира Путина в Турцию.