Удар ВСУ по российским журналистам в зоне проведения ВС РФ спецоперации был нанесен украинскими боевиками поставляемыми Вашингтоном Киеву кассетными боеприпасами, заявили в российской дипмиссии в США.

А это значит, как подчеркнули дипломаты, пусть и косвенно, но США причастны к данному трагическому инциденту.

22 июля, стало известно, что работающие в зоне специальной военной операции на Украине военкор РИА Новости Ростислав Журавлев и фотокорреспондент Константин Михальчевский попали под украинский обстрел. Первый скончался от полученных ран, второй госпитализирован, сейчас состояние Михальчевского медики оценивают как стабильно тяжелое.

«ВСУ настолько отчаялись из-за тяжелейшего положения на фронте, что идут на самые изуверские деяния <...> На совести США лежит затягивание конфликта и новые жертвы среди мирных граждан», — написали дипломаты в аккаунте посольства в соцсетях.

Заверения же американской администрации о том, что ВСУ даны установки использовать кассетные боеприпасы «избирательно и ответственно» являются по своей сути «ничтожными». Все произошедшее говорит о том, что Вашингтон с каждым днем все больше теряет контроль над своими киевскими марионетками.

Ранее стало известно, что украинская ПВО разбомбила Спасо-Преображенский собор в Одессе.