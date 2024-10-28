Посольство РФ получило ноту МИД Польши о скором закрытии генконсульства в Познани

Он отметил, что в соответствии с полученной нотой Министерства иностранных дел (МИД) Польши консульство должно прекратить свою деятельность до полуночи 30 ноября. Андреев отметил, что пока не ясно, затронет ли это закрытие технический персонал дипломатической миссии.

По словам дипломата, на данный момент все технические сотрудники не были объявлены «персонами нон-грата» и могут продолжать свою работу в стране.

22 октября глава польского МИД Радослав Сикорский объявил об отзыве согласия на деятельность российского генконсульства. По его словам, все сотрудники учреждения были признаны нежелательными лицами из-за якобы их причастности к диверсиям на территории Польши.

В связи с закрытием генконсульства 10 сотрудников должны будут покинуть страну, среди них трое российских дипломатов. При этом польские власти временно не планируют высылать посла России Сергея Андреева.

Ранее президент Польши Анджей Дуда назвал возводимые заграждения на границе с Россией «железным занавесом».