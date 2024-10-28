Times: Дуда назвал возводимые заграждения на границе с Россией «железным занавесом»

Польша полным ходом фортифицирует свою территорию для обороны от «нападения с востока» при помощи системы оборонительных заграждений. Об этом, как пишет Times, заявил президент страны Анджей Дуда.

Рассуждая о строительстве, Дуда сравнил возводимые Польшей на границе с Россией и Белоруссией оборонительные сооружения своеобразным многокилометровым «железным занавесом».

«Эта тысячемильная стена из металла и бетона для президента Польши Дуды — не что иное, как второй железный занавес», — говорится в публикации газеты.

В интервью Times Дуда подчеркнул, что якобы восстановление «железного занавеса» в условиях продолжающегося украинского конфликта соответствует чаяниям и приоритетам польских граждан.

«Если безопасность моих соотечественников будет необходимо защитить путем повторного возведения железного занавеса, то ладно, железный занавес будет существовать, пока мы находимся по его свободную сторону», — подчеркнул президент.

Стоит отметить, что создание оборонительных сооружений на границе с Россией и Белоруссией возводится поляками в рамках «Национальной программы сдерживания и обороны — Восточный щит». На нее в 2024–2028 годах правительством страны выделено 2,5 млрд долларов (10 млрд злотых).

Ранее стало известно, что недалеко от польской границы с Белоруссией упал таинственный воздушный шар.