Посольство РФ рассказало о десятках россиян, что томятся в застенках тюрем США

Десятки российских граждан продолжают по сей день находиться в тюрьмах и колониях Соединенных Штатов Америки. На это на фоне произошедшего 1 августа обмена заключенными между РФ и Западом указала российская дипмиссия в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин приехал в московский аэропорт Внуково, чтобы лично встретить самолет с российскими политзаключенными, которые сегодня, в четверг, 1 августа, возвратились из иностранных тюрем в рамках международного обмена.

Как следует из размещенного на сайте российского посольства в Вашингтоне заявления, дипломаты продолжают активную работу над освобождением россиян.

«В американских застенках еще остаются десятки россиян, которые с надеждой смотрят на отчизну и ждут своего часа освобождения. Для нас нет более важной задачи, чем благополучие соотечественников, оказавшихся в американских застенках в результате "охоты" за ними спецслужб США по всему миру», – отмечается в заявлении посольства РФ в США.

Представители российской дипмиссии подчеркнули, что все содержащиеся в колониях США российские граждане являются, по сути, жертвами американской экстерриториальной системы правосудия.

Напомним, во время встречи во Внуково вернувшихся в Россию после заключения на Западе россиян президент Владимир Путин сказал им всем, что их очень ждали на Родине и не забывали о них ни на минуту.