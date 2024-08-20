Послы России в Великобритании осудили высказывания английского министра обороны Джона Хили по поводу атаки армии ВСУ на Курскую область. По их мнению, они аморальны и не имеют ничего общего с тем, что происходит на самом деле. Об этом во вторник, 20 августа, сообщил ТАСС со ссылкой на комментарий российского посольства.

«Министр неуклюже попытался оправдать некими соображениями украинской самообороны и британской безопасности действия киевского режима, в том числе в Курской области, и поддержку ему со стороны Лондона на фоне возросшей глобальной напряженности», — говорится в заявлении.

По мнению российских послов, Великобритания и Лейбористская партия приложили ряд усилий для того, чтобы создать кризисные ситуации в нескольких точках мира, в том числе и на Украине. Поэтому «сетования Хили» на нестабильность кажутся сотрудникам диппредставительства неискренними.

Аморальными считают и слова английского министра обороны о гордости за его стану, которая содействует Украине. Российские послы назвали безнравственной поддержку страны, которая применяет оружие по отношению к мирным жителям.

Ранее сообщалось о том, что посол России в Лондоне Андрей Келин обвинил Великобританию в участии в военных и диверсионных акциях армии Украины. Он заявил, что знает о том, что более 800 английских бойцов задействованы на стороне ВСУ, 42 тыс. украинцев прошли подготовку на территории страны.