Военные Великобритании задействованы в различных военных и диверсионных акциях украинской армии. Так считает посол России в Лондоне Андрей Келин. Его слова привели РИА Новости.

Месяц назад британское командование отчиталось, что за последние два года на территории страны прошли подготовку порядка 42 тысяч солдат и офицеров ВСУ. По мнению Келина, в действительности Лондон идет гораздо дальше, он напрямую вовлечен в военные действия на Украине.

«Стоит упомянуть и активную вовлеченность британцев в подготовку и осуществление военных и диверсионных операций ВСУ, не говоря уже о значимом влиянии на украинское руководство», - указал он.

Дипломат добавил, что по данным российской стороны более 800 англичан отправились воевать на украинскую территорию с оружием в руках. Почти половина из них, то есть порядка 360 человек, при этом погибли.

Ранее британские власти заявили, что создадут у себя специальную структуру для борьбы с протестами против мигрантов. В нее будут входить военные, полиция и государственные служащие. Помимо этого они заметно устрожат уголовные законы.