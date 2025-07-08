Посольство России обратилось к Госдепу США по делу Васильева

Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент официальное обращение, требуя информации о судьбе россиянина Дмитрия Васильева, экстрадированного Польшей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба диппредставительства, передает ТАСС.

В посольстве заявили, что пристально наблюдают за развитием событий вокруг Дмитрия Васильева, переданного польскими властями по запросу Соединенных Штатов. В связи с этим, в Госдепартамент была направлена нота, содержащая требование безотлагательно предоставить данные о местонахождении Васильева, состоянии его здоровья и его процессуальном статусе.

Кроме того, посольство настаивает на обеспечении доступа к нему российских консульских работников, ссылаясь на положения двусторонней Консульской конвенции от 1964 года.

Представители дипмиссии уточнили, что после получения достоверных сведений о Васильеве посольство немедленно установит с ним контакт и окажет всю необходимую консульскую и правовую помощь.

Ранее сообщалось, что посол Финляндии в Португалии сохранила пост, несмотря на жалобы о домогательствах.