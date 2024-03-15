Посольство России в США подвергается угрозам на фоне президентских выборов

Российское посольство в Америке подвергается различным угрозам, в связи с чем готовятся к разным провокациям во время проведения выборов президента РФ. Об этом заявил дипломат в Вашингтоне Анатолий Антонов, передает Первый канал.

Граждане России имеют право голосовать на выборах президента РФ за границей. Для них организуют пункты, где принимают бланки. Есть избирательные места и в США. С 15 марта там открыли небольшие участки в Хьюстоне, Вашингтоне и Нью-Йорке.

Однако в американских штатах не так уж легко провести голосование. Как напомнил посол Анатолий Антонов, посольство подвергается множеству угроз на фоне президентских выборов.

«Поступает очень много провокационных звонков, угроз. Мы знаем, что планируются антироссийские акции как около посольств, генконсульств, так и попытка проникнуть будет на территорию нашего посольства и - не сорвать, это просто не получится, — а осложнить, испортить нам настроение», — сказал он.

Граждан предостерегли от участия в сомнительных и неправомерных акциях, нацеленных против РФ.

Напомним, выборы президента РФ проходят с 15 по 17 марта. По стране работают свыше 90 тысяч участков. Работают они и за рубежом, где свой голос могут отдать российские граждане.

Ранее сообщалось об отличиях дистанционного электронного голосования от обычного.