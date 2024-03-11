Выборы — прозрачнее некуда: чем дистанционное электронное голосование надежнее обычного

До выборов президента России осталось несколько дней. На этот раз избирателям предложили способ волеизъявления через систему ДЭГ, дистанционного электронного голосования. Такой механизм уже доступен в 29 регионах страны. Вместе с политологами мы разобрались в деталях.

Голос не пропадет

Старший преподаватель кафедры политического анализа МГУ имени М.В. Ломоносова Артем Косоруков пояснил, что участвовать в голосовании можно будет через портал vybory.gov.ru. Для москвичей будет работать платформа mos.ru.

«Это очень удобно: можно подать заявление на удаленное голосование через Госуслуги, если у гражданина есть подтвержденная запись на портале. Затем поступит ответ. Статус можно проверять в личном кабинете на Госуслугах. Если участие в ДЭГ согласовано, человек сможет проголосовать с 15 по 17 марта, не приходя на участок», — заметил Косоруков.

По словам политолога, удаленное голосование — это безопасно, просто и прозрачно.

«Сразу видно, что голос учтен. Бюллетени в электронном виде защищены, и результат выборов можно точно просчитать с использованием средств криптографической защиты. Голос может быть учтен лишь один раз, и никто его не может подделать или присвоить другому кандидату», — пояснил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Косоруков напомнил, что тренировки по использованию такой системы уже проходили и оказались успешными.

Фото: [ Фото: t.me/cikrossii ]

ДЭГ в каждую деревню

Руководитель регионального представительства молодежного отделения Российского общества политологов в Новосибирской области Иван Кузменкин добавил, что применение дистанционного электронного голосования уже не является чем-то новым для избирательных процессов в России. С каждым годом количество регионов, применяющих ДЭГ, растет.

«К 2026 году планируется внедрение ДЭГ во всех субъектах Российской Федерации как альтернативного способа голосования. Государство стремится облегчить процессы голосования для всех граждан. Такой механизм можно считать инновационным не только для России, но и для всего мира», — подчеркнул Кузменкин.

По словам политолога, ДЭГ — даже более надежный способ волеизъявления, чем традиционное очное голосование.

Ранее мы писали, что система «Мобильный избиратель» по-прежнему демонстрирует свою эффективность в Подмосковье.