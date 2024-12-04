Посольство России заявило о стабилизации ситуации в Южной Корее

Посольство России объявило о стабилизации обстановки в Южной Корее. В Сеуле и других населенных пунктах страны ситуация нормализовалась после снятия военного положения, сообщили в телеграм-канале российского представительства. В этом сообщении упоминается о том, что угрозы массовых беспорядков, ставящих под риск здоровье граждан, отсутствуют.

По информации дипмиссии, транспортные, социальные и производственные структуры республики функционируют в обычном режиме. Тем не менее дипломаты настоятельно рекомендуют россиянам избегать участия в массовых политических акциях и следить за развитием ситуации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в связи с текущими событиями в Южной Корее российские граждане, находящиеся на территории страны, должны поддерживать связь с посольством.

Ранее сообщалось, что оппозиция Южной Кореи запустила процедуру импичмента президента.