Yonhap: оппозиция Южной Кореи запустила процедуру импичмента президента

Оппозиционные существующему южнокорейскому правительству партии потребовали импичмента в отношении главы страны президенту Юн Сок Елю. Они внесли соответствующий запрос в Национальное собрание страны. Теперь, по существующим правилам, в течение трех суток должно пройти голосование, которое одобрит либо отклонит импичмент. Проведение пленарного заседания ожидается в ночь на 5-е декабря, поэтому само голосование может пройти уже 6-го или 7-го декабря.

191 депутат уже поддержали запуск процедуры импичмента. Поскольку всего в Национальном собрании заседает 300 депутатов, то отставка президента близка к успеху. Для импичмента необходимо, чтобы не менее двух третей парламентариев проголосовали за нее.

Крупнейшая оппозиционная партия Республики Корея «Табуро» считает, что Юн Сок Ель виновен в государственной измене. Он не выполнил ни единого положения, которые необходимы для введения в стране военного положения. К такому мнению склоняются еще пять оппозиционных партий, они обвиняют президента в попытке мятежа.

В то же самое время практически все члены кабинета министров заявили о своем желании подать в отставку. Так на правительство подействовало введение и военного положения и его отмена всего через шесть часов.

До этого оппозиционеры требовали от лидера государства добровольно подать в отставку. В противном случае они угрожали ему импичментом. Теперь данная процедура уже инициирована. Если за импичмент проголосуют более 200 депутатов, то дело уйдет в Конституционный суд, где его обязаны одобрить не менее чем четверо из шести судей.