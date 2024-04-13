Украинские дипломаты заявили, что цифра 2 на логотипе телевизионного канала TVCG2 напоминает букву Z, и это вызвало их возмущение. Об этом сообщило издание Vijesti.

Недавно телеканал TVCG2 обновил свой логотип. После этого новый дизайн стал неприятен украинцам. Украинское посольство посчитало, что цифра стала слишком похожей на знак Z, ставший символом российской специальной операции. Дипломатическая миссия даже позвонила по этому поводу в телекомпанию RTCG, которой принадлежит канал, и заявила об этом.

Сама Украина подтвердила черногорским журналистам сам факт звонка, но подробности разговора сообщать отказалась. Глава RTCG также никак не прокомментировал эту историю.

Украинские дипломаты периодически неадекватно реагируют на самые различные ситуации в других государствах. Даже американское издание The Washington Post ранее признало хамство фирменным признаком МИД Украины. Его глава Кулеба задает тон своим подчиненным, не сдерживаясь в выражениях.