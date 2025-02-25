Украинский депутат Александр Дубинский назвал постановление Верховной рады о продлении полномочий Владимира Зеленского неконституционным, а также пригрозил голосовавшим за это парламентариям сроками заключения.

По мнению Дубнинского, постановление похоже на попытку узурпировать власть, незаконно закрепив ее за Зеленским, миную процедуру выборов главы государства.

«Постановление об узурпации власти Зеленским — это неконституционная попытка выбрать президента через Раду. Все, голосовавшие за это, будут сидеть», — написал депутат Дубнинский в личном блоге.

Отметим, что сам Александр Дубинский находится в СИЗО. Захвативший власть в Киеве режим обвиняет парламентария в госизмене.

Напомним, парламент Украины 25 февраля поддержал постановление о продлении полномочий Владимира Зеленского. С первой попытки в понедельник продвинуть документ и получить одобрения большинства депутатов не удалось, по этой причине повторное голосование провели во вторник.

Ранее на Украине предположили, когда США избавятся от несговорчивого Зеленского.