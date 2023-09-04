«Постарается разыграть карту миротворца»: зачем Эрдоган хочет быть посредником в диалоге России и Украины
Политолог Ванифатов объяснил, почему встреча Путина и Эрдогана проходит в РФ
Фото: [kremlin.ru]
Переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана проходят в Сочи. Одна из самых ожидаемых тем, которую обсудят лидеры двух стран, касается возможности мирного диалога между Россией и Украиной.
Политический эксперт Алексей Ванифатов объяснил, почему Турция хочет быть посредником в урегулировании конфликта.
«Эрдоган после победы на выборах президента пропал из международной повестки. На короткое время он вновь появился в информационном поле, когда Турция передала членов «Азова»* Украине. Сейчас турецкий президент постарается разыграть карту миротворца», — пояснил Ванифатов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Также эксперт отметил, что встреча с президентом России поможет Эрдогану поднять свой рейтинг среди турецких граждан.
«Встреча лидеров произошла именно в России, а не наоборот. Это говорит о том, как это событие важно именно для турецкой стороны. На переговорах Эрдоган намерен договориться о выгодных газовых контрактах, а также о скидках на газ, без которых экономика Турции просядет, а рейтинг лидера снизится», — заключил политолог.
Ранее мы рассказывали о других подробностях переговоров Путина и Эрдогана.
*организация запрещена на территории РФ и объявлена террористической