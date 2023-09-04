«Постарается разыграть карту миротворца»: зачем Эрдоган хочет быть посредником в диалоге России и Украины

«Встреча лидеров произошла именно в России, а не наоборот. Это говорит о том, как это событие важно именно для турецкой стороны. На переговорах Эрдоган намерен договориться о выгодных газовых контрактах, а также о скидках на газ, без которых экономика Турции просядет, а рейтинг лидера снизится», — заключил политолог.