«Постарается разыграть карту миротворца»: зачем Эрдоган хочет быть посредником в диалоге России и Украины

Политолог Ванифатов объяснил, почему встреча Путина и Эрдогана проходит в РФ

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Политика
kremlin.ru

Фото: [kremlin.ru]

Переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана проходят в Сочи. Одна из самых ожидаемых тем, которую обсудят лидеры двух стран, касается возможности мирного диалога между Россией и Украиной.

Политический эксперт Алексей Ванифатов объяснил, почему Турция хочет быть посредником в урегулировании конфликта.

«Эрдоган после победы на выборах президента пропал из международной повестки. На короткое время он вновь появился в информационном поле, когда Турция передала членов «Азова»* Украине. Сейчас турецкий президент постарается разыграть карту миротворца», — пояснил Ванифатов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также эксперт отметил, что встреча с президентом России поможет Эрдогану поднять свой рейтинг среди турецких граждан.

«Встреча лидеров произошла именно в России, а не наоборот. Это говорит о том, как это событие важно именно для турецкой стороны. На переговорах Эрдоган намерен договориться о выгодных газовых контрактах, а также о скидках на газ, без которых экономика Турции просядет, а рейтинг лидера снизится», — заключил политолог.

Ранее мы рассказывали о других подробностях переговоров Путина и Эрдогана.

*организация запрещена на территории РФ и объявлена террористической

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