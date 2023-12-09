Постпред Китая после вето по резолюции в Газе обвинил США в лицемерии и двойных стандартах

Вашингтон постоянно декларирует на всех уровнях, что якобы заботится о правах человека по всему миру, но с легкостью наложил вето на проект резолюции, разработанной ОАЭ, требующей немедленного прекращения всех боевых действий в секторе Газа, заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

Напомним, в минувшую пятницу США в ООН воспользовались своим правом вето, заблокировав принятие резолютивного проекта о немедленном прекращении огня в Газе, доступа гуманитарной помощи в анклав и освобождения всех пленных.

«Оправдание продолжения боевых действий и заявления о заботе о жизнях и безопасности народа в Газе, а также гуманитарных нуждах там – вещи друг другу противоречащие. Оправдание продолжения боевых действий и заявления о недопустимости распространения конфликта являются самообманом», - сказал Чжан Цзюнь, его цитирует РИА Новости.

Китайский постпред также добавил, что постоянные разговоры американцев о неких правах человека с одной стороны, и оправдание продолжения боевых действий с другой - самое настоящее лицемерие США.

«Все это еще раз демонстрирует, что такое двойные стандарты», - подчеркнул дипломат.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».