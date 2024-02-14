Постпред Китая в ООН призвал Запад перестать «подливать масло в огонь» украинского конфликта

«Некоторые страны должны немедленно прекратить подливать масло в огонь и перестать подрывать дипломатические усилия международного сообщества», – сказал Чжан Цзюнь.

Он подчеркнул, что региональная безопасность не может быть обеспечена расширением военных группировок.

1 февраля Евросоюз одобрил выделение Украине 50 млрд евро в течение следующих четырех лет. При этом подвисает американская помощь Киеву. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что не будет вносить на рассмотрение законопроект о помощи Украине в том виде, в котором его принял Сенат. В законопроекте предусмотрено выделение режиму Зеленского $60 млрд.