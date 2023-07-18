Постпред РФ Полянский обвинил Британию в подрыве Крымского моста

Лондон может быть косвенно причастен к теракту на Крымском мосту 17 июля. Очень многое на это указывает, считает первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Он также отметил, что в течение всего дня так и не прозвучали осуждающие монологи со стороны хоть одной из западных стран в отношении теракта, что устроил киевский режим. Как известно, в результате подрыва Крымского моста двое россиян погибли, оставив маленькую девочку сиротой.

«Нужно будет разобраться, какое участие в подготовке и совершении теракта на Крымском мосту принимали западные, и особенно британские спецслужбы. Слишком многое на это указывает», – отметил Полянский, его цитирует ТАСС.

Что именно указывает на причастность спецслужб западных стран, в частности Великобритании, зампостпреда РФ при ООН не уточнил.

В ночь на 17 июля произошел теракт на Крымском мосту, в результате которого было повреждено автомобильное полотно. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), за организацией теракта стоят спецслужбы Украины.

Как сообщил ранее в своем аккаунте в соцсетях вице-премьер Марат Хуснуллин, движение автотранспорта открыто в кратчайшие сроки и осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе.