Постпред России при ОДКБ: НАТО копит силы у границ России и Белоруссии

Силы Североатлантического альянса (НАТО) сосредотачиваются у границ России и Белоруссии, потенциально разворачивая системы для тактического ядерного вооружения. Об этом сообщил Виктор Васильев, постоянный представитель РФ при ОДКБ, в интервью изданию «Союзники. ОДКБ».

Васильев отметил, что в ОДКБ фиксируют «небывалый рост напряженности в Европе». Стратегическая ситуация ухудшилась также после вступления Финляндии и Швеции в НАТО.

Российский представитель подчеркнул, что западные страны оказывают отрицательное влияние на обстановку в Кавказском регионе, усиливая там нестабильность.

«Сохраняется стабильно напряженной и обстановка в Центральноазиатском регионе, где не спадают риски распространения из Афганистана наркоугрозы, терроризма и экстремизма», — добавил он.

Ранее генерал-майор Валерий Ревенко, помощник министра обороны Республики Беларусь по вопросам международного военного сотрудничества, заявил, что Минск готов ответить в случае агрессии незаконных вооруженных формирований из покинувших страну белорусов.